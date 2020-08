Carmen Salinas dice una de sus hermanas fue novia de Juan Gabriel

A cuatro años de su muerte, siguen destapándose más secretos de Juan Gabriel, entre ellos, una novia nunca antes conocida.



La actriz mexicana Carmen Salinas sorprendió a la prensa al revelar que el llamado “Divo de Juárez” sostuvo un romance con su hermana Georgina Salinas, durante los inicios de su carrera.



Juan Gabriel incluso anduvo con una hermana mía que ya falleció, Georgina Salinas. Vivía en Gómez Palacio, Durango", explicó la actriz.

En la reciente emisión de “Ventaneando” se revelo parte de una entrevista a Carmen, donde dijo que el cantante de “Hasta que te conocí” fue a su casa para pedirle que lo apoyara con su hermana.

"Me adoraba, y ella me lo mando a mi casa para que los apoyara. En aquel entonces cuando vi a la casa le dije que se sentara a comer con nosotros. Fue varias veces a bailar”.

Carmen recordó con cariño a Juan Gabriel, y le alegró ver cómo logró catapultarse como uno de los cantantes hispanoamericanos más populares a nivel mundial.

“Me dio tanto gusto como fue creciendo artísticamente, y mi ex esposo, el padre de mis hijos, fue su pianista por 25 años (…) En un concierto que hizo en Bellas Artes, pidió un aplaudo para las bellísimas manos de Pedro Plascencia Salinas”, recordó.

“Con Juan Gabriel me llevé bien, (su relación) son cosas que ya no estaban en mis manos Llegamos a hacer miles de giras cuando comenzaba en el Teatro Blanquita, con la Caravana Corona ¿En dónde no anduvimos trabajando juntos?”, expresó.

A lo largo de estos 4 años, se han dado a conocer más detalles de la vida privada de Juan Gabriel, entre ellas, varios hijos biológicos como Joao Aguilera y Luis Alberto, la ruptura con Rocío Durcal por un supuesto encuentro con su esposo y los romances adjudicados tanto con hombres como mujeres.