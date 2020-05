Carmen Muñoz desmiente que su esposo sea violento

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que una famosa revista mexicana calificara al esposo de Carmen Muñoz como ‘‘violento, posesivo e infiel’’, la conductora de enamorándonos acudió a ‘‘Venga la Alegría’’ para hablar en exclusiva sobre el tema.

En compañía de Flor Rubio, Carmen señaló que todo se trataba de una gran mentira y aseguró que ella vive una realidad completamente diferente a la que señalaron en dicha publicación.

‘‘Da coraje que saquen este tipo de información que no es real, por eso estoy aquí dando la cara, porque realmente todo lo que se ha dicho en esa publicación son mentiras, lo que hay con mi marido y conmigo es amor, es comunicación, es respeto ante todo y siempre lo ha habido’’, aseguró.

Muñoz comentó que ambos vienen de familias cuyos valores son muy marcados y que ese era uno de los motivos por los cuales han estado juntos por 16 años.

‘‘Es el padre más amoroso que te puedas imaginar, es la mejor pareja, es con quien yo puedo llegar estresada del trabajo, sentirme agobiada y sé que puedo llegar a platicar con él abiertamente’’, mencionó.

‘‘Yo no podría estar con una persona que me violente, yo no podría estar con una persona que me falte al respeto, que no sea buen padre, que no sea buen esposo, que no sea un buen compañero, que no me apoye en mis proyectos’’, afirmó.

Para finalizar con el tema, aseguró que ella y su marido están tranquilos porque ambos saben lo que tienen en casa.