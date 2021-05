Carmen Campuzano asegura que se reconcilió con sus hijas

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y modelo mexicana, Carmen Campuzano, tiene un pasado marcado por la lucha contra sus adicciones a las drogas, mismas que llegaron a afectar su carrera y su vida personal, a tal nivel que tuvo que distanciarse de un hijas, Camila y Daniela, quienes vivieron con su tía Ruth hasta que lamentablemente falleció.



En una entrevista reciente con “Ventaneando”, la actriz reveló que el proceso para recuperar la confianza de sus hijas fue largo y complicado, mismo que se prolongó por ocho años, en los que continúa “luchando” para seguir adelante.



Yo, como mamá, he tenido que pasar muchas cosas y también he tenido que volverme a ganar el cariño de mis hijas. Quizás no el cariño, pero sí la confianza, porque el primero siempre está ahí, soy su mamá, la sangre siempre llama”, comentó la modelo.