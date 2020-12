Carmelita Salinas: "A muchos les vale ¡Por amor de Dios cuídense!"

CIUDAD DE MÉXICO.- Cómo miles de personas, la actriz mexicana Carmelita Salinas experimentó en carne propia los efectos de la pandemia de coronavirus, virus que le arrebató a su hermano y cuñada.

Es por ello, que ante los crecientes casos de infección, la también política se manifestó en sus redes sociales donde mostró su desesperación por la poca responsabilidad de las personas frente a la emergencia sanitaria.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Salinas compartió una foto de su hermano y junto a esta un mensaje en el que lamentó el que muchos no creen en la enfermedad.

“Él fue mi adorado hermano Jorge Salinas, quien falleció el 12 de noviembre de COVID y a los seis días murió su adorada esposa María Eugenia. Así fue por esta maldita enfermedad… en la que muchos no creen y se nos aconseja, no salir de casa, ni hacer ahorita fiestas”, escribió.

Asimismo, la actriz pidió a sus seguidores que tomen conciencia y cuiden a sus familiares en este momento tan complicado que está viviendo el país y otras partes del mundo.



Más tarde compartió otra fotografía en la que aparece su cuñada y en la que reiteró la importancia de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19.

“Ella era mi querida cuñada María Eugenia Ríos de Salinas, la esposa de mi hermano el mayor Jorge Salinas, los dos murieron de COVID en 6 días se fueron los dos, qué hace falta para que todos los incrédulos hagan caso de no salir de casa, no ir ni hacer fiestas, y ponerse tapabocas, créanlo por amor de Dios esta maldita enfermedad no respeta a nadie”.