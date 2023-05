Carlos Vives responde señalamientos de traición a Shakira por like a foto de Piqué y Clara

Ciudad de México.- Carlos Vives se encuentra en la mira pública después de que lo señalaran de traidor por darle like a una foto de Piqué con su pareja Clara Chía Martí.

Aunque la reacción del colombiano ya no aparece en la imagen, el artista no pasó desapercibido y en una entrevista con Ethel Pozo aclaró lo ocurrido con el fin de terminar con la polémica de redes sociales.

No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? Yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío”