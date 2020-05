'For sale', lo nuevo de Carlos Vives junto a Alejando Sanz

Carlos Vives junto con Alejandro Sanz han llegado para montar la fiesta con el lanzamiento de “For Sale”, el nuevo sencillo con el colombiano presenta Cumbiana, su próximo disco que verá la luz el próximo 22 de mayo.

“Aunque el amor nos trate mal hay recuerdos de la relación que no se venden. Gracias Ale por sembrar tu herencia en For Sale“, compartía Vives en sus redes sociales dando la noticia a sus seguidores, que ya podían intuir algo después de que el intérprete de No te vayas etiquetara al madrileño en varias publicaciones sobre su nuevo disco.

Cumbiana, en palabras de Vives, está compuesto de canciones amor que van desde lo costumbrista a lo folklórico con toques de reggae y electrónica, “muy cercanas a mostrar con orgullo sus orígenes”.

A parte de la armoniosa colaboración con Sanz, el disco cuenta también con una curiosa combinación de vallenato cortesía del legendario Rubén Blades, además de la participación de Ziggy Marley.