Carlos Villagrán revela el verdadero motivo de cancelación de "El Chavo del 8"

CIUDAD DE MÉXICO.- Los personajes de Roberto Gómez Bolaños han hecho felices a generaciones de familias en México y el mundo, tanto así que sus programas han sido traducidos a diversos idiomas.

Pese a esto, a comienzos de agosto Televisa dio a conocer que todos los shows de Chespirito se dejaban de emitir.

Tras más de 50 años en la TV de manera interrumpida, dejaron de aparecer personajes como 'El Chavo', 'El Chapulín Colorado' y 'El Chómpiras', entre otros. El anuncio dejó desconcertados a los fanáticos por no encontrar una razón.

La familia del actor salió a declarar por las redes sociales y por televisión, como lo hizo Florinda Meza, manifestándose en contra de la salida del programa, pero del lado de Televisa no dieron ninguna explicación.

En una entrevista con Ventaneando, Carlos Villagrán, quien le dio vida a 'Quico', dio su punto de vista acerca del tema:

El móvil es el dinero. Yo creo que a Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, se le acabó el contrato, los derechos los tienen él y Televisa las transmisiones, entonces creo que no llegaron a un arreglo"

Anteriormente ya se había referido al tema, donde fue más punzante con Roberto Gómez Fernández:

"En vida, Chespirito tenía contrato vigente hasta el 31 de julio de este año, entonces yo supongo, no me consta, que a lo mejor Roberto pidió más dinero, entonces Televisa no ha de haber querido, o vio la ambición o vio otra cosa y prefirió sacar todos los programas de todos lados, inclusive hasta de Facebook".

Por su parte, el hijo del intérprete del 'Chavo' reveló en una conferencia de prensa que no tiene ningún pleito con la empresa, y que la separación fue por desacuerdos entre su familia y Televisa.

Y dejó en claro: "No voy a descansar hasta que vuelva a estar al aire la serie de Chespirito por muchas razones, y creo que al final es algo que sucederá".