Carlos Villagrán como Paty Navidad... no cree en el Covid-19

Al igual que Paty Navidad, Carlos Villagrán manifestó su postura en contra de las medidas que se han tomado en el mundo para combatir el Covid-19, pues asegura que el virus no existe y es un engaño orquestado para “controlar a la población mundial”.

“A mi me parece un engaño, lo que están haciendo del covid-19 es un engaño, en el mundo no existe el covid-19. Lo que pasa es que a través del miedo “El Caballo Negro” pues nos espantamos y todo mundo nos encerramos, y después de encerrarnos todo mundo, pues ellos empezaron aponer antenas para el 5G, que llevan miles de antenas colocadas en universidades, escuelas, en todo, y satélites a baja altura de más de 6 mil satélites y entonces quieren hacer una red para el 2030, para controlar lo que se llama población mundial. Es un culto que lo lleva la masonería y Bill Gates que está detrás de todo esto, y mucha gente detrás de él”, explicó.

Sin embargo, el actor mexicano confesó que por previsión está tomando todas las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias y por tal motivo se encuentra guardando cuarentena preventiva en su casa de Houston junto a su esposa.

“Definitivamente sí, definitivamente sí, y te voy a dar una razón muy poderosa, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan, y mientras son peras o manzanas, yo estoy tomando todas las precauciones”.

Por último, al ser cuestionado sobre si no tiene miedo a las críticas por estas declaraciones, sobre todo porque en países como España e Italia la cantidad de muertos es enorme y se tomaron medidas extremas para no salir de casa, el histrión conocido por su personaje de Quico, dijo:

“Ah no, de que murieron, murieron, y de que tengo temor a que me haga lago, no tengo miedo, el miedo debilita al sistema inmunológico, entonces en cuanto la gente se dé cuenta y no haya tantos analfabetas, y no haya tanta ignorancia en el mundo, la gente se va a dar cuenta”.