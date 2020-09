Carlos Trejo revela que ayudó a Xavier Ortiz con 100 mil pesos

Después de la muerte del actor Xavier Ortiz la semana pasada, el cazafantasmas Carlos Trejo sentencia a las personas que se quieren "levantar el cuello" diciendo que lo apoyaron cuando en 2011 sufrió un accidente.

El exintegrante del grupo Garibaldi, murió a causa de suicidio. Sin embargo, según ha compartido su familia a "Ventaneando" en días recientes, las investigaciones aún están en desarrollo.

En 2011 el cantante tuvo un accidente automovilístico en Guadalajara que casi termina con su vida, cuando la camioneta de la entonces alcaldesa de Totatiche, Jalisco, lo embistió. Su estancia en el hospital le dejó una deuda de la que salió con el apoyo de miembros del medio artístico.

Ahora que fue recordado el incidente, Trejo señaló a través de un video, que no es ético que personas expresen que lo apoyaron cuando es mentira. En su caso resalta que él sí lo ayudó.

"En alguna ocasión Javier llegó después del accidente a un evento que era de 'Aventurera', estaban ahí las hermanas Vallejo, estaba inclusive la señora Sasha Montenegro y en ese momento llegó Xavier al homenaje", recordó.

"Iba en muletas, yo me acerqué, platiqué con él y efectivamente estaba en una situación muy dura porque no tenía el capital que requería para lo de su accidente. Yo me atreví a prestarle al señor una cantidad y le dije que no era un préstamo, era una forma de apoyarlo, en total lo que yo le entregué a él fueron cien mil pesos".

Además, Trejo aprovechó para hablar sobre una teorías alrededor de la muerte de Xavier, quien estaba pasando por una etapa difícil. De acuerdo con la teoría que menciona Trejo, Carisa pudo tener algo que ver en el estado de Xavier por una supuesta llamada que de ser cierta, Trejo piensa que deberían de voltear a ver los jueces.

"Esta señora Carisa si realmente hizo esta llamada para atacar, agredir, sobajar a Xavier por lo de su hijo, deberían de tomar en cuenta que eso está pasando en muchos casos referente a cómo se pelean los padres por sus hijos", dijo.

"Los agarran con si fueran un escudo o los agarran como un desquite y esa es una vergüenza para las autoridades mexicanas, y ahí están las consecuencias de los actos mal habidos por parte de muchas autoridades que no ponen el remedio adecuado".