Carlos Trejo culpa a Adame de polemizar su fiesta de cumpleaños

Carlos Trejo piensa que la polémica por la supuesta fiesta que ocurrió el fin de semana en su casa fue un evento planeado donde estarían involucrados su rival Alfredo Adame y la televisora en la que le había lanzado un reto recientemente. Y es que se dijo que había terminado hasta en balazos y con la llegada de la policía, cosa que él negó.

"Lo intentaron cuadrar para llenarse de rating. Han de haber dado una lana al conserje o alguien y les permitieron hacer una grabación de la parte de arriba del edificio cosa que me molesta porque es mi privacidad y mi familia y ponen en riesgo ambas", dice a EL UNIVERSAL.

Por ese motivo el conductor ofrece 25 mil pesos a quien tenga información sobre quién autorizó que grabaran su casa. Trejo explica que necesita saber quién es el responsable de poner en riesgo su privacidad y a su familia. Además asegura que quien lo hizo no midió las consecuencias de sus actos.

"Una fiesta clandestina no hubo porque era mi casa. Fue mi cumpleaños y se juntó mi gente que está bien identificada porque usan chalecos de motociclista con el fantasma que nos identifica", explica a EL UNIVERSAL.

"En mi alcaldía (Miguel Hidalgo) no estamos en semáforo rojo, estamos en naranja donde se pueden abrir restaurantes y una serie de cosas. Mi gente lo hizo sabiendo que era semáforo naranja entonces no sé cuál pueda ser el problema".

El comunicador asegura que una vez sabiendo quién fue habrá consecuencias de forma legal a través de sus abogados o personal.

"Al haber puesto en riesgo a mi familia más le vale a esa gente que se cambie de departamento porque hay una línea muy delgada entre lo que corresponde a tu vida personal y como comunicador".

Patrullas llegaron a la casa de cañitas por una reunión, derivado al cumpleaños de Carlos Trejo... pic.twitter.com/p11MtXNzvN — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) July 26, 2020

Los hechos

El conductor relató que el martes 21 fue su cumpleaños por lo que este sábado cuando llegó a casa se encontró con una fiesta sorpresa que le había hecho la gente que trabaja con él y su familia quienes compraron pastel y carnitas.

"No se tomó como fiesta porque obviamente era mi casa y estábamos cerrados y como toda mi gente anda en motocicleta metimos las motos. A cierta hora de la noche resultó que llegó un convoy de patrullas que les avisaron que aquí había habido balazos, una fiesta clandestina", relata Trejo.

El conductor explica que salió a preguntar cuál era el problema y le explicaron que alguien había reportado la fiesta y querían saber qué estaba pasando.

"En ese momento les dije 'no, aquí no hay ninguna fiesta, es una reunión por mi cumpleaños'. Los metí a mi casa, vieron que no éramos más de 30 o 40 personas, una bocina".

Ante la pregunta de si hubo balazos Carlos Trejo asegura que al interior de su hogar no sucedió nada así pero no es su responsabilidad lo que ocurra afuera. Además no hubo ninguna multa en su contra.

El comunicador explica que no le importa lo que digan los vecinos porque era su casa.

"Lo que yo haga dentro de mi casa es cosa que a los demás les viene valiendo madres", comenta.