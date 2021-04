Carlos Trejo: Me hubiera gustado haber sido yo quien filtró audio de Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Carlos Trejo las declaraciones que esta mañana hizo Alfredo Adame a EL UNIVERSAL en las que señaló al cazafantasmas como parte de una campaña de desprestigio de su nombre no son otra cosa más que patadas de ahogado, sin embargo a él le hubiera dado mucho gusto ser la persona que dinfundiera el audio a las redes sociales.

Esta mañana el actor y candidato a Diputado Federal por Tlalpan se volvió tendencia por la filtración de un audio en el que estaría hablando sobre su partido político (Redes Sociales Progresistas) y diciendo que "nos dan 40 millones de pesos, que de esos 40 nos chingamos 25".

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sobre el tema, Adame dijo que era una campaña de desprestigio, difamación y calumnias de Trejo, el youtuber Rey grupero y Pablo Mendizábal, cosa que Trejo niega.

"Que la tome como quiera, a mí realmente no me interesa la opinión que pueda decir un delincuente y barbaján, yo creo que son patadas de ahogado, no le quedó otra más que tratar de sacársela de la manga para según él tratar de limpiar su asquerosa imagen.

"Esto tiene que llegar a la Fiscalía del Instituto Nacional Electoral y de ahí a la Fiscalía General de la República porque se metió con el Presidente de la República y ve en qué posición lo está dejando", aseguró en llamada telefónica.

Carlos Trejo hubiera querido difundir el audio

El escritor de "Cañitas" comenta que para él hubiera sido fascinante haber sido quien está detrás de la filtración de los audios pero asegura que vino de alguien más.

Además destaca lo que significa esta noticia en el marco del inicio de campaña del actor.

“Creo que se armó una revolución terrible, creo que ya todos los partidos políticos están al tanto de la situación y hoy se dio un marcapasos totalmente diferente en la situación y vida política de este país", comparte.

"Esa es la consecuencia de andar queriendo meter actores, luchadores, a la política cuando esta gente la realidad es que no sirve para esto, el país se debe dirigir con cerebro, corazón, con ganas de ayudar no de venir a robar que es de lo que ya todos estamos hartos".

A Trejo no le sorprendió el caso Adame

Trejo aseguró que no le sorprendió el audio así como no le sorprendió en días pasados la detención del supuesto médico José "N" con quien se había atendido Adame.

"No me sorprende que después de saber el tipo de lacra y porquería que es, que yo he venido diciendo desde hace muchos años, ahora se filtre un audio donde saca a relucir su asquerosa mentalidad queriendo robar al pueblo con 25 millones de pesos cuando le den 40", señala.

"Lo dice de una forma tan cínica y descarada que eso me hace pensar que lo ha hecho ya varias veces porque la casa en donde vive no es de él, era de los Banquels, él se la robó".

"Alfredo Adame"

Porque fue captado en un audio sobre la presunta estrategia de @RSPorgMX y @PartidoMorenaMx

pic.twitter.com/iqdv5Y18iI — ¿Por qué es Tendencia? (@mxestendencia) April 5, 2021

El cazafantasmas piensa que el tema se debe investigar y recalca que además ya hay varias denuncias en su contra incluida una del Rey Grupero así como una en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) por el delito de lavado de dinero interpuesta por Trejo en el mes de enero.

"Se encuentra en la Seido haciendo la investigación correspondiente. Estamos hablando de delitos federales, es muy grave y de encontrarse culpable el tipo tendría que pisar reclusorio a fuerzas.

Ante esto, Trejó usó su cuenta de Instagram para compartir el audio que se difundió en redes sociales en donde escribe: "Ya tenemos presidente para el 2024. Cuidado México".