Carlos Speitzer: "Esther Expósito es una tipaza"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las parejas que ha causado más sensación durante esta pandemia, ha sido la formada por los jóvenes actores Esther Expósito y Alex Speitzer; ambos se han dejado ver juntos en paseando por México; pero la actriz fue duramente criticada por presuntos comportamientos "soberbios", hecho que Carlos Speitzer aclara.

El hermano mayor del actor que protagonizó la serie "El Club" dijo que es la segunda ocasión que coincide con la actriz en México; la primera vez fue durante una estancia corta durante la cuarentena en Mazatlán, donde pudo convivir un poco con la actriz.

Carlos Speitzer reveló que a la pareja se le ve muy enamorada, incluso asegura que tuvo una plática con “La Condesa”, en donde reveló que sabe que entre ellos hay amor de verdad, pues “lo vió en los ojos” de Ester Expósito, quien aseguró que está cuidando del actor.

Carlos Speitzer habla sobre su cuñada

Carlos Speitzer salio a la defensa de la joven pareja, quienes fueron criticados de ser escurridizos y hasta groseros con los mexicanos, principalmente la actriz Esther Expósito, hecho que más tarde aclararon y aseguraron que su comportamiento se debió a las medidas por la crisis sanitaria.

"Me encantó que lugar al que fuimos, los dos muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra; nunca le vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado a él", expresó el actor sobre la reciente situación.