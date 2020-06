Carlos Rivera ya suma 7 millones de oyentes en Spotify

Carlos Rivera agradeció este lunes a sus seguidores que cada día sigue aumentando el número de personas que lo escuchan a través de Spotify, plataforma de música más popular en México.

Dijo que ya suman los 7 millones de oyentes. En la misma escribió "más de 7 Millones de personas escuchan mi música en el mundo en @spotify Gracias por dejarme cantarles. Pronto viene nueva música, de esa que sale del corazón".

Sus seguidores no dudaron en extenderle su felicitación: "Felicidad que ganas de volver a un concierto", "no puedo imaginar lo buena que va a estar la nueva música", "¡El mejoooor!", "no puedo imaginar lo buena que va a estar la nueva música".