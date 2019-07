Carlos Rivera vive un "Ciclo sin fin" con "El Rey León"

Carlos Rivera no se cansa de decirlo: desde que era un niño amaba "El Rey León", se aprendió sus canciones y cuando tuvo un poco de dinero lo primero que hizo fue comprarse el disco con la música de la película. Durante su estancia en "La Academia", pidió insistentemente en cantar algo de este filme, y cuando se lo concedieron, ganó.

Por eso, hoy Carlos no puede creer que ese deseo al que se agarró desde pequeño haya derivado en tantas cosas, como protagonizar a Simba en el musical en México y España, y ahora, ser la voz oficial del león en la película live action que se estrenará el próximo 19 de julio.



"Es como la coronación de un ciclo que se niega a cerrarse, es como un ciclo sin fin. Sin duda es un amuleto de la buena suerte, regresando a México de España mi carrera cambió, por eso estoy tan agradecido con este proyecto", dijo el actor este domingo, durante la alfombra verde en la que el elenco y varios famosos se reunieron para ver el filme.



Fela Domínguez, quien también fue Nala en el teatro y ahora lo es en el cine, compartió sentirse dentro de una burbuja de felicidad, con un nudo en la garganta y con la sensación de que en cualquier momento se le podría salir el corazón.



"Para mí es de verdad un regalo de Dios. Hice audición, fue tardado, y tres días antes de que me fuera a España me hablaron de que me habían dado al papel y me tiré al suelo a llorar. ¿Que si cuesta trabajo? sí, porque estoy doblando a una de las mejores cantantes del planeta (Beyoncé), allí es el gran reto de cumplir las expectativas, de que suene natural, de que la gente lo acepte, pero cuando las cosas son para ti, llegan solitas".



La alfombra verde fue conducida por Patricio Borghetti y Liza Echevarría. Al evento llegaron personalidades como Kalimba, Michelle Vieth -acompañada de sus hijos-, Laura Carmine, Ceci de la Cueva, Osvaldo de León, María Elena Saldaña, entre otros.



En la versión original, esta nueva versión de "El Rey León" cuenta con las voces de Beyoncé como Nala y Childish Gambino (Donald Glover) como Simba.