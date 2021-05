Carlos Rivera revela que desde niño siempre quiso cantar con José Luis Rodríguez “El Puma”

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera confesó que desde niño soñaba con cantar con José Luis Rodríguez “El Puma” y se le cumplió con una de las canciones que marcaron una etapa de su vida.

El pasado 20 de mayo, Carlos Rivera anunció que había hecho una colaboración con José Luis Rodríguez “El Puma”, con el exitoso tema de la década de 1980, “Agárrense de las Manos”.

El oriundo de Huamantla, Tlaxcala, sorprendió a sus seguidores el viernes pasado, al revelar que cantar con el intérprete venezolano había sido uno de sus más grandes sueños, ya que desde niño escuchaba sus canciones, al igual que su mamá.

Rivera platicó su anécdota en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece arriba de un escenario improvisado, bailando con un grupo de niños, en lo que parecía un festival escolar.

Esta es la única foto que tengo cantando cuando era niño. Y la anécdota es increíble. Cuando tenía 8 años me subí por primera vez a un escenario en mi colegio. La tarima estaba hecha de unos botes de basura y vigas de madera. Yo le pedí a mi mamá que trajera el casete del coche, para cantar la canción que tanto me gustaba ‘Agárrense de las manos’. Hoy la vida me ha traído a cantar esa misma canción al lado de aquel cantante que mi mamá y yo tanto escuchamos”, escribiño.