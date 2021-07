Carlos Rivera responde a las críticas de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- Carlos Rivera empleó su cuenta de Twitter para responder a las críticas de Daniel Bisogno después de que el conductor de Ventaneando hiciera un singular comentario sobre la apariencia de las cejas del ex académico.

En redes sociales algunas de las fans de Carlos no paraban de defender a su ídolo, por lo que Bisogno replicó:

No lo critiqué, ¡¡si lo amo!! Solo dije que se les pasó la mano con la ceja.

Aunque Rivera se defiende

Sin embargo, el cantautor no perdió la oportunidad de contestarle al periodista y con una imagen de su infancia en la que aparece posando de frente hacia la cámara con un suéter rojo comentó:

“Mi querido Dani, aunque no lo creas NUNCA me he tocado la ceja. Así la tengo desde niño. No me encanta que esté tan arqueada y delineada, pero así es. ¡Qué le vamos a hacer! Jajajaja, te abrazo con cariño”.

Tras la instantánea, las seguidoras del artista no tardaron en reaccionar y subrayaron que no solo era tierno, sino que desde siempre ha sido guapo.

Cabe señalar que, en el programa de espectáculos, Carlos confesó que en sus planes se encuentra el convertirse en padre junto a Cynthia Rodríguez, con quien mantiene una relación muy estable.

“Dos, por lo menos dos”, expresó Rivera. Y cuando se le preguntó si quería niño y niña, el intérprete añadió: “Exacto, lo que sea”.

Finalmente, sobre una boda con la conductora, Carlos explicó: “La verdad es que no he pensado mucho en eso y la verdad es que estamos tranquilos como estamos. No hay urgencia, llevamos ya muchos años juntos y estamos muy felices así”.