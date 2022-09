Carlos Rivera recuerda a su padre en concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 27 de agosto se dio la lamentable noticia de que José Gonzalo Gilberto Rivera había fallecido, situación que “destrozó” a Carlos Rivera.

Fue el 2 de septiembre que el cantante mexicano ofreció un concierto privado en el Auditorio Blackerry según el portal de TV Notas, donde pudo estar de cerca con sus fanáticos y cantar sus éxitos musicales.

Sin embargo Carlos Rivera no pudo disimular sentirse “triste” ante la reciente pérdida de su padre, incluso antes de comenzar a cantar dejó en claro a todos los presentes que era el concierto más difícil de su vida.

El intérprete de “Me muero” agregó que su padre desde que él inició su carrera en la música, se había convertido en su compañero y su fan número 1, es por eso que siempre lo recordará.





Mi papá era mi fan número 1, y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía y estoy seguro que hoy ha estado está noche aquí con nosotros, así que donde sea que esté, está luz va para ti", comentó y pidió al público encender la luz de sus teléfonos celulares para cantar junto a él '¿Cómo pagarte?'” agregó en la presentación.

El exacádemico cantó alguno de sus éxitos como “Amo mi locura”, “Bendita tu vida”, “Te esperaba” entre otros, además Rivera agregó que no podía permitirse faltar a este concierto, sobre todo por el apoyo incondicional que le han ofrecido sus miles de fanáticos.

Carlos agregó que en su vida la música se ha convertido en la “medicina” para curar cualquier dolor, al decirlo sus seguidores notaron el rompimiento en su voz, pero el cantante les recordó que a pesar de todo lo que había pasado, se sentía agradecido con la vida por todo lo bueno.

El mensaje del último adiós de Carlos Rivera para su padre

Carlos compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó para manifestar su dolor tras la pérdida de quien sería su mejor amigo y fanático número uno.



“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito parkingson cuando apareció”, inició su mensaje Rivera.