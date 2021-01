Carlos Rivera recuerda a su abuela en sus 10 años de fallecida

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera no deja de cosechar éxitos en su carrera artística, sin embargo no todo ha sido felicidad, justo hoy con mucha tristeza recuerda a un familiar que perdió hace unos años.

El cantante publicó una fotografía en su cuenta de Instagram oficial, donde aparece a lado de su abuela quien perdió la vida hace 10 años.

Por esta razón el ex Acádemico aprovechó este día para dedicarle un mensaje en el que expresó lo mucho que la extraña y sigue presente en cada una de sus canciones.

Hoy hace 10 años el amor de mi vida se convirtió en mi Luna del Cielo. La extraño cada día y la pienso como si hubiera sido ayer la última vez que la abracé. Sigue presente en tantas canciones que le he escrito y dedicado. Porque los amores así son eternos. “Y no te olvidaste nuestro juramento... Te volviste Luna y me abrazaste al viento..” Te amo para siempre abuela" escribió Carlos.