Carlos Rivera reacciona ante tremendo escote de Cynthia Rodríguez 

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez es una de los jóvenes talentos más exitosos que salió de “La Academia” y que, sobre todos, se ha sabido mantener, no sólo como cantante, sino también como actriz y presentadora de televisión.

Actualmente es una de las conductoras del matutino “Venga la Alegría” y sostiene una relación sentimental con Carlos Rivera, la cual se ha puesto en tela de juicio, en base a los comentarios que hizo Toñita, también ex académica, en cuanto a la relación de ambos.

Aunque la veracruzana niega que ella nunca dijo que el noviazgo entre Cynthia y Carlos era arreglado porque se decía que él era gay, sí aceptó las anteriores declaraciones, en las que señala a la oriunda de Monclova, Coahuila, de haber truncado su carrera como cantante en TV Azteca.

De acuerdo a lo que dijo Toñita en el programa Chisme No Like, Cynthia se aprovechó de que tenía cierta influencia entre los ejecutivos de TV Azteca para que no le grabaran un disco y la sacaran de varios proyectos musicales que ya tenía pactados, ya que Cynthia la acusó de haberla amenazado, al igual que a toda su familia.

Pero a pesar de lo que se diga o no de ella, a la intérprete de “Si No Estás Conmigo” parece no importarle lo que se diga de ella, ya que asegura que no es verdad; además, sus seguidores le son fieles, con quienes tiene contacto diario a través de Instagram.

Como cada día, la cantante publica fotografías en las que luce distintos outift, ya sea los que se puso para el programa o representando algunas marcas, quienes la contratan porque se ha convertido en una influencer, ya que sólo en su cuenta de Instagram tiene 2.9 millones de seguidores.



Arrasó con sus seguidores

Cynthia se caracteriza por ser una mujer sensual, además de poseer una belleza única y aunque pocas veces enseña “de más”, sí deja que sus seguidores echen a volar su imaginación y en ocasiones los consciente con algunas imágenes.

En esta ocasión la chica de 37 años de edad, lució un elegante traje sastre, color negro y la prenda que más resalta es el blazer que obviamente cubre la parte del torso, pero lo que llama la atención es que no porta blusa ni sostén, dejando el escote pronunciado a la imaginación.

Tal fotografía causó sensación entre los seguidores de Cynthia, quienes se volvieron eufóricos ante su belleza y la llenaron de halagos y piropos.

Hasta el momento la foto tiene 123 mil “likes” y más de 700 comentarios, entre ellos el de su novio Carlos Rivera en el que le dice que se ve preciosa, así como en de su compañera Kristal Silva, quien le deja ver que se ve espectacular.