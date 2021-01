Carlos Rivera publica video de como llega a grabar su música

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Rivera es uno de las figuras del espectáculo favoritas en redes sociales, gracias a su talento y a los divertidos videos que comparte con sus seguidores.

En esta ocasión no fue la excepción y el cantante compartió un video en la que se le puede ver bailando al ritmo del tema "Where is te love?" por Black Eyed Peas.

El ex academico mostró cuales son los pasos de baile que realiza cada vez que llega al estudio de grabación, donde se encuentra preparando todo su material musical nuevo.

Así cuando llego a grabar al estudio..." escribió el cantante.

En cuestión de minutos Rivera comenzó a recibir un sin fin de comentarios por parte de sus fanáticos que incluso algunos dejaron algunos piropos.

Después de haber pasado un año complicado por Covid-19 donde el cantante tuvo que cancelar algunas presentaciones, para poder aislarse, desde hace unos días se dio a conocer que ya se encuentra preparando su nueva música donde promete sorprender a su público.