Carlos Rivera estrena sencillo que le cantaba a su mamá de niño

Ciudad de México.- El cantautor egresado de 'La Academia' ha lanzado su sencillo más íntimo en toda su carrera músical escrito para su madre a los 16 años.

Además de ser un regalo especial para su madre, es un detalle para todas sus fanáticas.

No tenía dinero para comprarle un regalo a mi mamá así que se me ocurrió escribirle una canción y el mejor lugar para cantársela era el festival de Día de las Madres, ella era maestra y regularmente no podía ir a verme porque los festivales de su escuela coincidían, pero esa vez le pedí que hiciera todo lo posible para sorprenderla".