Carlos Rivera confiesa que vive su mejor momento tras debutar como papá

Ciudad de México.- Carlos Rivera compartió la felicidad que le trajo su hijo Leon, quien llegó al mundo hace dos meses, fruto de su relación con Cynthia Rodríguez.

La alegría más grande de mi vida es la que estoy viviendo en este momento, o sea, realmente yo creo que supera todo lo que yo había esperado y creído que significaba ser papá… Lo he vivido al 1000 por ciento, de hecho, estuve un mes entero que me dediqué a eso, ya regresé, pero sí, es diferente, mañana tempranito quiero regresar a mi casa, y eso me tiene muy feliz y muy inspirado también”