Carlos Ponce y Karina Banda quieren 'encargar' un hijo en Turquía

Ciudad de México.- Carlos Ponce y Karina Banda siguen en plena felicidad luego de su boda religiosa.

Tanto es así, que la pareja ya planea tener su primer hijo en común, por lo que durante su viaje a Turquía se aplicarán para lograrlo.

Debido a que la pareja se mudará a ese destino para grabar un programa producido por Televisa en conjunto con Univisión es que planea que de este viaje donde irán dos, regresen tres.

Proyecto de Televisa y Univisión en Turquía

“Es un proyecto de Televisa y Univisión llamado Enamorándonos, La Isla, y estamos muy ansiosos porque nos vamos para Turquía por un lapso de dos meses. Me estoy preparando mentalmente para trabajar con él, ya que será una nueva dinámica, algo que nunca habíamos vivido o experimentado, pero lo consideramos un regalo del cielo y el universo porque es como abrir un nuevo camino, profesionalmente, como pareja”, contó Banda sobre el trabajo que realizarán juntos en entrevista para la revista TVyNovelas.

Sin embargo, al hablar de su vida en pareja, Karina relató su historia de amor con Carlos. Hace cuatro años que empezamos, y hace dos, en julio del 2020, en plena pandemia, nos casamos por el civil en una ceremonia muy privada en la que sólo estuvimos Carlos y yo, además de sus dos hijas gemelas (Savannah y Siena) que fueron nuestras testigos”.

Foto: Cortesía Instagram

Justamente al tocar el tema de los hijos, la conductora confesó sus intenciones de procrear un bebé junto a su esposo ahora que pasarán más tiempo juntos.

Se enfocan en tener un hijo

“La verdad, sí. Nos encantaría. Ya le he dedicado mucho tiempo a mi carrera, ha dado sus frutos, pero sí me gustaría enfocarme en esa meta personal que es ser mamá, y también para poder disfrutar juntos esta etapa. Entonces sí está en nuestros planes, pero ya será decisión de Dios, que nos eche la mano para que suceda”, expresó.

No obstante, Banda recalcó que además de enfocarse en su faceta profesional durante su próximo viaje, también se darán el tiempo para poder acrecentar a su familia. “Pues hay que empezar a practicar más todavía. Ahora que estemos en Turquía esa tarea se va a intensificar”, dijo entre risas.

Finalmente, mientras el bebé entre la pareja llega, la presentadora también contó con gran felicidad la buena relación que mantiene con los hijos de su famoso esposo.

“Con todos me llevo muy bien; son muchachos súper respetuosos, muy educados. También lo que ha funcionado mucho en la dinámica es que yo siempre he tratado de ser su amiga, nunca quise pretender ocupar el lugar de su mamá; siempre busqué ganarme su confianza, aunque no te niego que soy muy estricta. Pero al final, su papá es quien los educa y los guía”, detalló.