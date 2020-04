Carlos Marcovich se defiende tras acusado de acoso sexual

MÉXICO.- Hace unos días la actriz mexicana Alejandra Haydee acusó en medios de comunicación al director argentino Carlos Marcovich de acoso sexual.

Haydee asegura que Marcovich la acosó en persona en varias ocasiones y posteriormente comenzó a acosarla por medio de correo electrónico y whatsapp.

En el programa “De Primera Mano” de Imagen TV, el argentino fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante y su equipo, para que Carlos aclarara la situación.

El también productor alegó que nunca agredió ni acosó a Alejandra, si no al contrario, una vez la protegió de un sujeto sospechoso que rondaba en un hotel en Estados Unidos.

Esta situación me parece fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de timing con lo está pasando, es una difamación, todo lo que esta chica está diciendo, no tiene pruebas, no pasó, no hay testigos ¿Para qué lo hace en este momento? ¿Qué esperan ganar? No tienen idea de lo que van a perder”, aseveró.