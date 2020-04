Carlos Marcovich arremete contra actrices mexicanas

El cineasta Carlos Marcovich rompió el silencio y negó ser despectivo con los mexicanos, luego de darse a conocer una conversación de WhatsApp que sostuvo con la actriz Alejandra Haydee.

“Yo le dije a ella un insulto, a ella, mexicanita de &%$/#*… ¿cuál es el problema?, yo puedo ir a Nueva York y decir pinch* ciudad de $&#”*, me tiene harto el calor, o sea puedo ir a Francia y decir estos francés amargados”, explicó en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, el director de cine, defendió su trayectoria y aseguró que a pesar de todas las críticas se considera mexicano.

“Yo he ganado 18 años premios internacionales con “¿Quién diablos es Juliette?”, claro, ahí soy mexicano, pero cuando pasa esto soy %$$&# argentino de %/&%#, que es lo que me han dicho por Facebook… ‘regrésate a tu país’, no puedo, este es mi país, tengo el acta”.

Así mismo, comentó que todo indica que los mexicanos ya lo declararon culpable sin que él pudiera defenderse: “La gente que le encantan las telenovelas y el melodrama mexicano de la mamacita herida dice: no pues a ver, si tengo que elegir ¿quién es el culpable? ¿la pobrecita, morenita, flaquita, guapita? ¿o el loco ese, argentino que se ve ahí?”.

Por si esto fuera poco, aseguró que Haydee no será la última mexicana de piel morena con la que pueda trabajar.

¿Tú sabes cuántas morenitas hay como Fátima Molina y esta chica?, las tengo a todas en Facebook, morenitas, güeritas, pero más que nada. Bueno la UNAM generalmente son más morenitas, o sea, el director va a decir: “ok, la que sigue, nosotros te avisamos”, y hay una fila de 20 que están muertas de hambre, pobres y que hacen micro teatro, por favor”.

Por último, Carlos aprovechó para enviarle un mensaje a su ex pareja y también actriz Elizabeth Cervantes.

“Pero lo que cuenta Elizabeth “es alcohólico, depresivo”. Elizabeth: no nos vemos hace 12 años, la alcohólica, cocainómana eres tú mi amor, y yo con todo cariño, no me importa eso, yo no juzgo a la gente por eso, ni por el color de piel, ni nacionalidad, ni religión, ni preferencia sexual, ni nada, ni clase socioeconómica, ni todo lo demás”.