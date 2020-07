Carlos Espejel también se vio afectado económica por Covid-19

MÉXICO.- La pandemia del coronavirus ha afectado económicamente a miles de personas en todo México, incluso algunos famosos han tenido que buscar alternativas para generar ingresos.

Algunos artistas han tenido que vender gel antibacterial, caretas protectoras, cubrebocas, e incluso saludo, pero otros han cerrado sus negocios, tal es el caso de Carlos Espejel, quien tuvo que cerrar su teatro.

“Tenía un teatro en la ciudad de Mérida, llevábamos ahí dos años trabajando para ‘calentarlo’ y que hubiera más gente, pero lo tuvimos que cerrar, no vemos para cuándo termine esto y lamentablemente la rentas ya no me dan para poder mantenerlo, así que tuvimos que tomar la decisión de devolver tanto el teatro como la administración”, relató en una reciente entrevista.

Por otro lado, Espejel tiene una escuela de actuación que tiene en la Ciudad de México, la cual sigue en funciones y es la que los ha ayudado para salir adelante.

“Está tomando un sentido diferente, se volvió más digital, estamos dando clases en línea a los chavos de carrera y es una manera que no habíamos trabajado”.

