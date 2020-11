Carlos Cuevas revela que dio positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Cuevas dejó sorprendidos a sus seguidores cuando reveló que dio positivo a Covid-19.

El llamado “Rey del Bolero” dijo que recientemente fue dado de alta, y que ha tenido que tomar rehabilitación para recuperarse por completo, incluyendo ejercicios de respiración para que no haya secuelas en su forma de cantar.

Estoy dado de alta gracias a Dios. Sí estuvo severo, pero gracias a Dios, con la mente y ayuda del doctor que seguí al pie de la letra sus instrucciones, medicamentos, ejercicios, etc, estoy logrando rehacer mi vida al 100%”, dijo en una entrevista a “Sale el Sol”.

Al parecer, el estado de salud de Carlos fue grave, tan así que estuvo a punto de ser intubado. Afortunadamente eso no fue necesario y aseguró ya estar recuperado por completo.

“Estuve muy mal, estuve a punto de que me intubaran, pero miren, gracias a Dios, estoy feliz y contento”, comentó.

Respecto al pleito legal que sostiene con su hermana, la cantante Aída Cuevas, por daño moral, Carlos insistió en que se siente tranquilo, pues hasta el momento no ha podido comprobarse nada en su contra.

“Sus abogados y los míos hacen su labor, su trabajo. Vamos adelante y vamos a ver qué dictamina la ley, que es lo más importante. Hasta ahora, no ha demostrado absolutamente nada de lo que me han acusado, Como dije, busquen donde sea cuándo he insultado a mi hermana…jamás en la vida”, remató.