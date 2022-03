Carlos Cuevas no quiere saber nada de Aida Cuevas ni su hija: "todo se echó a perder"

MÉXICO.- El cantante de boleros y baladista, Carlos Cuevas, reaccionó tajantemente ante la pregunta sobre la salud de su sobrina Valeria Cuevas, quien hace unos días estuvo en un accidente automovilístico, del que resultó con heridas en todo el cuerpo. Sin embargo, el cantante no parece tener ningún interés en Valeria.

La joven es hija de Aida Cuevas, hermana de Carlos; sin embargo, se sabe que no se llevan bien desde hace algunos años a causa de una fuerte discusión que le provocó enojo al cantante al grado que hoy siguen distanciados. En reiteradas ocasiones le ha pedido a su hermana una disculpa pública, lo cual nunca ha ocurrido.

Aida se ha negado a disculparse pues considera que la disputa no tiene solución. El altercado incluso ha llegado a los tribunales y tal parece que ninguno de los hermanos está dispuesto a ceder.

Según afirma Carlos, la disputa empezó en una reunión que tuvieron en Cuernavaca, Morelos, en la que Aida al parecer habría insultado a su sobrina, la hija de Carlos. Esto derivó en el enojo del cantante, quien le exigió disculpas, pero al ver que ella no estaba dispuesta a mostrarse arrepentida optó por cortar la relación y ahora no quiere saber absolutamente nada de ella o su familia.

El cantante fue entrevistado en una transmisión del programa de espectáculos De primera mano con Gustavo Adolfo Infante y en él reveló su falta de interés por saber sobre la salud de su sobrina, además de que negó saber de ella o su hermana.

“No supe, no sé ni cómo está y ni me interesa, que lástima que le haya pasado pero ya con esa familia todo se echó a perder por culpa de mi hermana desgraciadamente, pero yo no lo necesito gracias a Dios, hacer las paces con ella ni con ninguno de su familia gracias a Dios”, contó.