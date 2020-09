Carlos Cuevas dejaría de cantar canciones de Juan Gabriel 

CIUDAD DE MÉXICO.-Una nueva intervención le impediría a Carlos Cuevas volver a cantar las canciones de Juan Gabriel.

El "Rey del Bolero", quien es conocido por ser uno de los amigos más cercanos del fallecido artista, ya no podría seguir homenajeando al cantante en sus conciertos gracias a una intervención indirecta de su hermana Aída Cuevas, quien acaba de levantarle una demanda penal por violencia psicoemocional.



Esto se explicó en el programa “De Primera Mano” donde el licenciado Alfonso Arnáez, abogado de Aída Cuevas, dijo que se le impondría esta restricción a Carlos Cuevas, luego de los recientes escándalos que lo relacionaban románticamente con “El Divo de Juárez”, así como su actual situación mediática.



“La sucesión ya viene del señor Alberto Aguilera ha determinado que por un atentado a los derechos morales del catálogo musical del señor Juan Gabriel, en este momento, lo mejor para salvaguardar su integridad es que este señor no estuviera vinculado de alguna forma por lo que está impedido de cantar los temas.



Más tarde, Carlos Cuevas dio su versión de la historia en “De Primera Mano” y dijo que hasta que una autoridad o juez dé la orden, él continuará.



“Yo nunca me he agarrado de nadie para hacer mis shows y menos de Juan Gabriel, porque teniendo compositores como Manzanero, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel, Agustín Lara, digo…Yo soy bolerista, no soy ‘juangabrielista’ y eso me lo tiene que decir un juez o la autoridad, no este señor”, expresó Cuevas.



El cantante continuará pagando la cuota necesaria a los derechos del intérprete de Michoacán, y estará en espera de que alguna autoridad defina la situación.



“Hasta que no me llegue una autoridad a decir ‘Carlos, no puedes cantarle a Manzanero ni al que sea’ no lo cantaré. Pero que siga pagando todo lo que me digan que tengo que pagar a todos los autores, ahí lo sigo haciendo”, remató.