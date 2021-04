Carlos Cuevas, Rosy Arango y Francisco Céspedes celebrarán a mamás

Tras un año de haberse cancelado los espectáculos, Carlos Cuevas, Rosy Arango y Francisco Céspedes se reúnen en un concierto presencial para celebrar el día de la madre en Acapulco.

"Vamos a hacer un show dedicado especialmente para las mamás, para todas las que les gusta la música romántica, bailable, de mariachi, ahí estamos tres cuates que vamos a hacer una noche formidable", comenta Carlos Cuevas en conferencia de prensa.

También rendirán homenaje a todas aquellas madres de familia que perdieron la vida debido a la pandemia causada por Covid-19, con la canción "Amor eterno" de Juan Gabriel.

"A mí me tocara hacer esta parte, sobre todo hacerlo con una canción muy especial de Juan Gabriel, que siento que ha sido una canción que ya es un ícono 'Amor eterno' y yo creo que todos tendremos de estar preparados con nuestros celulares para subirlos y que las luces se reflejen como estrellas, va a ser un hermoso momento.

"Pero no solamente para todas las mamás que ya se fueron, si no también celebraremos las que tenemos en vida, porque los amores se dan en vida, pero si habrá un homenaje para todos aquellos que ya no estén con nosotros", informa Rosy Arango.

Por otro lado la cantante, quien será la única mujer en este evento que se llevará a cabo en el hotel Princess del Grupo Mundo Imperial, ubicado en Acapulco, Guerrero, el próximo 8 de mayo, indica que se siente muy horada de demostrar el empoderamiento femenino en la música mexicana.

"Me siento muy orgullosa y con la responsabilidad de enarbolar la música tradicional mexicana, a todas las mujeres que con amor y empeño hemos demostrado que tenemos para echar para adelante, para destacar en cualquier rubro de la vida, muy emocionada porque estar con Pancho y Carlitos imagínense para es un honor", expresa.

Por su lado, el cantautor Francisco Céspedes, explica que se alegra de que por fin pueda subirse a un escenario y tener contacto con las personas, después de un año de no hacerlo y que le causo un poco de depresión.

"Yo al principio me sentí bastante decepcionado de la vida, deprimido, me quitaron una de las partes de mi razón de ser, primero obligados por la pandemia y con esto creo que la economía de muchos países ha sufrido mucho, y regresar a un escenario ahí encuentro a un Pancho libre, entre amigos yo me siento muy feliz.

"Por otro lado, yo soy hijo de un padre y una madre que me criaron muy bien, no necesito de un presidentes, diputados u organizaciones que me digan que tengo que hacer, además tengo conocimientos porque soy de la carrera de medicina completa, pero no entrare en detalle, lo importante es que ya estoy muy feliz, he empezado a escribir cuentos, el guion de una película", detalla.

Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma de ticketmaster y van desde los mil 600 pesos, hasta los 900 pesos, todos los lugares, de acuerdo con los organizadores, ofreces una vista a la playa del revolcadero, además de incluirá una degustación de varios platillos hechos por sus chefs especiales.