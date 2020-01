¿Carlos Bonavides tiene una hija no reconocida en Tijuana? Una mujer afirma que si

Una mujer tijuanense de nombre Carmen Barrera reveló en exclusiva al medio de espectáculos Ventaneando que el actor Carlos Bonavides es el padre de su hija, una joven de nombre Aylin Barrera quien actualmente cursa la universidad, pero que no conoce a su padre, expuso.

En entrevista, la mujer detalló que la joven fue producto de una relación amorosa con el actor, de quien dijo que a pesar de adelantarle edad "siempre fue muy amable, muy complaciente, para mi se me hizo una relación muy bonita".

Ahora, Carmen Barrera quiere que el actor conozca cara a cara a la joven.

"No busco dinero. Solo quiero que le de un abrazo, económicamente no quiero absolutamente nada", sostuvo.

Aclaró que Bonavides ha estado enterado de la existencia de quien podría ser su hija, y que aunque no la conoce físicamente, el verla en fotografías le bastó para no dudar de su paternidad, dado el gran parentesco con una de sus hijas.

Actualmente Aylin estudia para ser medico cirujano, mientras trabaja por las tardes para sostener sus estudios.

Carmen dijo también que existe la posibilidad de un encuentro en Tijuana, pues al platicar con el actor le comentó que próximamente estará de paso por la ciudad fronteriza.

Reiteró que la revelación no tienen motivaciones materiales, sino que es para que "se encuentre con su hija y comience a frecuentarla"

Contó que no descubrió su embarazo hasta tres meses después de su separación, pero nunca buscó a Carlos Bonavides, pues consideró que no sería posible que ambos sostuvieran una relación formal.

"Simplemente nos dejamos de ver y es todo. No me arrepiento a pesar de que me ganara con muchísima edad", confesó.

"Si quiere darle su apellido bien, no lo quiero obligar solo que la frecuente", concluyó.