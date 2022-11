Carlos Bonavides suplica que le den trabajo

Ciudad de México.- El actor Carlos Bonavides se encuentra en un momento delicado en su vida, ya que además de las complicaciones de salud, el artista también tiene problemas en el ámbito profesional.

Aun sin perder el optimismo, el intérprete aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para solicitar oportunidades laborales.

Pedir trabajo que es lo que necesito, yo necesito trabajo. Las telenovelas me han olvidado no sé por qué, las series, si puedo hacer muchos papeles”

Dijo un poco desanimado.

Vida modesta

De igual forma, Bonavides remarcó que, aunque trabaja en el teatro, los ingresos que tiene no son suficientes para mantener a su familia, aunque externó que nunca les ha faltado comida. “Vivimos muy modestamente, pero frijolitos no falta”, añadió al respecto.

Con relación a su salud, el intérprete de 82 años agradeció el apoyo que ha recibido de la ANDA, pues gracias a ello no ha tenido que correr con los gastos médicos.

“Bendito sea Dios tengo a la Asociación Nacional de Actores que me protege y todas estas intervenciones no me cuestan”, expresó.

Sin temor a la muerte

Y justamente hablando de temas complicados, Bonavides aseguró que su partida de este mundo no es algo que lo aterre. “La muerte es un paso hacia quién sabe dónde, pero ¿miedo? quién dijo miedo, si para nacer morimos”, resaltó.

Por otra parte, Bonavides retomó el estado delicado de salud de su colega Rebecca Jones y no dudó en enviarle mensajes positivos a la actriz.

“Todos mis respetos para ella y el deseo de que pronto esté con mucha salud, mucho trabajo”, comentó.