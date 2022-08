Carlos Bonavides sugiere que Andrés García viva en La Casa del Actor

Ciudad de México.- El actor Carlos Bonavides expresó su preocupación por la salud de Andrés García después de que el actor manifestara su poco interés en la vida.

Recientemente el actor consideró que tras sus problemas de salud se la ha hecho complicado lidiar con sus enfermedades, por lo que ya habría hecho su testamento.

Ante dicha situación Bonavides en su cencuentro con los medios, manifestó su preocupación por su colega, a lo que refirió que se encontraría mejor en La Casa del Actor.

No podemos criticarlo, sobre todo por su edad, que está solo, que se cayó, que ahorita dijo que tuvo dos días sin comer, que se volvió a caer, entonces yo creo que debemos formar un grupo en la ANDA o algo, para ayudarlo”

Dijo Bonavides.

Externa apoyo

Por otra parte, el artista de 81 años confesó que está dispuesto a brindarle su ayuda a Pablo Montero en relación con sus problemas con las adicciones, aunque recalcó que solo habría una condición para ello.

“Si él me pide ayuda, ¿cómo no?, ¡claro!, el primer paso del alcoholismo es que tienes que dar cuenta que estás enfermo, si tú no crees que estás enfermo, entonces va a estar muy difícil”, explicó el intérprete.

Sin embargo, todo indica que Montero no estaría dispuesto a recibir esta ayuda, pues recientemente aseguró que este problema que lo hizo faltar a la grabación final de la serie no autorizada de Vicente Fernández ya no es algo que pueda tratar en un grupo, sino con su fuerza de voluntad.