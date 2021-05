Carlos Bonavides lo perdió todo por una cirugía que casi le cuesta la vida a su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- La carrera de Carlos Bonavides ha resurgido gracias a su participación en el reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”; sin embargo, perdió todo su patrimonio por una mala cirugía que casi le cuesta la vida a su esposa.

El actor que encarnó a “Huicho Domínguez” en la década de los 90, reveló en un encuentro con los medios, que invirtió más de 10 millones de pesos en la recuperación de su esposa, luego de ser atendida por el doctor Porfirio Castillo para un arreglo estético.

Mi esposa está muy bien, pero ese bien nos ha costado todo nuestro patrimonio, inclusive vender nuestra casa. Estuvo dos veces en riesgo de muerte, entonces el doctor Porfirio Castillo es un delincuente (...) debería estar en la cárcel, pero como nosotros no nos ganamos con que esté en la cárcel, quisiéramos que nos indemnizara por lo menos el 10% de lo que hemos gastado”, dijo Carlos.

“Tuvimos que vender la casa, dos camionetas (…) con todo lo grave que se puso en la primera operación y la gravedad que le entró después, llevamos como 10 millones de pesos. Entonces este desgraciado tiene mucho dinero, tiene orden de aprehensión, lo trataron de detener dos veces y se ha escapado”, continuó.

Entre hospitalizaciones, abogados y medicamentos, Bonavides tuvo que deshacerse de todo el patrimonio que logró durante varios años, para salvarle la vida a su pareja.

“Nos ha costado un terreno que yo tuve toda mi vida en Veracruz, la casa, las camionetas, nos quedamos en calzones, pero nos volvimos a levantar, estamos levantados (...) Es un miserable y un cobarde y se lo digo en su cara, y si es hombre, que me busque para arreglemos las cosas”, detalló.

CARLOS BONAVIDES DESPOTRICA CONTRA LA 4T

Respecto a cómo va su proceso legal, éste asegura que la justicia no ha respondido a su favor, pues a pesar de que el médico cuenta con dos órdenes de aprehensión, no lo han detenido.

“El proceso legal va como en México cuando no tienes dinero. Yo lo que he gastado es en las curaciones y salvarle la vida a mi mujer. La justicia en México no existe, no penan, no les interesa, ¿cuál Cuarto Cambio? ¡Cuarto mis h*vos! No les interesa que la gente se muera, que tenga estas deficiencias. Les vale m*dres”, despotricó.

Por este motivo, envió un mensaje directo a AMLO para hacer justicia, pues recordó que él ayudó durante su campaña para la presidencia de México en 2018.

“Yo llamo al presidente Obrador, porque yo le ayudé en su campaña, para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio. Los 26 años de Huicho Domínguez los gasté. No tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo para que llame a la justicia y detengan a este criminal, a este hijo de su rep*ta madre que me ha hecho gastar tanto dinero y siempre ha huido de la ley”, finalizó.

Hasta el momento, el mandatario presidencial no ha respondido a la solicitud del actor.