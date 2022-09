Carlos Bonavides finge sufrir infarto durante programa en vivo

Ciudad de México.- Carlos Benavides protagonizó un polémico momento durante un programa de entrevistas en vivo.

El actor provocó varias reacciones al desmayarse durante la transmisión del programa “SNSerio” de Multimedios.

Mientras participaba en una dinámica que involucraba toques, el actor recordado por su papel de Huicho Domínguez en la telenovela “El Premio Mayor” tuvo un dramático momento

Aparenta no resistir descargas eléctricas

En las imágenes compartidas por la emisión se ve al intérprete caer al suelo al no resistir las descargas eléctricas que le fueron asignadas como castigo en la dinámica.

Después de los toques, Bonavides se llevó la mano izquierda al pecho y se desplomó en el suelo, alertando tanto a Enrique Mayagoita y Pedro Prieto, conductores de “SNSerio”, y las invitadas Anita Gonzalez y Amaranta Ruiz.

Inmediatamente los conductores solicitaron ayuda de un paramédico y al notar que no había reacción de Carlos, Mayagoitia mandó a cortes comerciales, además de intentar tapar el cuerpo de Bonavides con el mueble que tenía la máquina de toques.

Foto: Agencia México

Comparten video en redes sociales

El clip que compartió Multimedios en sus redes sociales tiene títulos como: “Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica”, “Esto le pasó a Carlos Bonavides en pleno juego de toques en vivo” y “Carlos Bonavides sufre infarto”.

Tanto los televidentes como los internautas que vieron el video externaron su preocupación por la salud del actor de 81 años, sin embargo, al volver del corte comercial revelaron que todo se trató de una broma.

Esta acción provocó tanto el alivio como la molestia de las personas, entre ellos Yodi Marcos, esposa de Bonavides, quien en tono molesto le reclamó.

“Realmente no sé de qué se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté”, expresó molesta durante el programa en vivo, debido a que la conversación fue transmitida.

Como se recordará, el mes pasado Carlos Bonavides ingresó de emergencia al hospital tras ser diagnosticado con una bacteria que lo llevó a presentar una severa deshidratación.

Video: