Carlos Bonavides está dispuesto a hacerse prueba de ADN con joven que dice ser su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Bonavides aseguró que está dispuesto a realizarse una prueba de ADN para comprobar si verdaderamente Ayslín Barrera, de 19 años de edad, es su hija, de quien supo de su existencia meses atrás.

Fue a principios de 2020 cuando una mujer de nombre Carmen Barrera, reveló públicamente que su hija, de 19 años de edad, también era hija del actor Carlos Bonavides, con quien supuestamente tuvo un romance meses atrás.

De acuerdo a una entrevista que Bonavides otorgó en abril pasado a un portal de noticias, destacó que lo que decía Carmen Barrera no era verdad, ya que nunca tuvieron un romance como dijo, pero aceptó que tuvieron “una noche de pasión”.

Pido que esta señora hable con la verdad, porque lo nuestro fue una noche de pasión; entiendo que haya dicho otra cosa para que su familia no piense que se acostó con un tipo que acababa de conocer, pero no es lo que pasó”, dijo.

El concursante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” comentó que le cayó de sorpresa la noticia, ya que ni se acordaba de Carmen, porque su encuentro fue casual y de una sola vez, y en cuanto a su esposa, no tendría por qué enojarse porque “lo que no fue en su año, no es su daño”.



DISPUESTO A SOMETERSE A PRUEBA DE PATERNIDAD

En una entrevista que se publicó en “De Primera Mano”, Carlos Bonavides aseguró que está dispuesto a realizarse la prueba de ADN para saber si Aylín es su hija biológica, aprovechando que la situación por la pandemia se está normalizando, pero esperará a que en Tijuana cambie el semáforo epidemiológico a verde.

“Pues ya que se están normalizando las cosas voy a tomar providencias para ver si ya puedo viajar a allá. Ahorita tengo que esperar el permiso de la telenovela, saber cuando tengo tiempo de la telenovela para tomar providencias y que Tijuana, sobre todo, esté en verde, ¿verdad? Tengo que cuidarme”, comentó.

Bonavides destacó que ha mantenido contacto con Aylin, quien cursa la licenciatura en Medicina, y aunque ni la joven ni su madre le están solicitando apoyo económico, le da un poco de miedo porque es una responsabilidad que tendrá que afrontar, en caso de que la prueba de positivo a la paternidad.

“Aunque no me piden nada de nada, de todas maneras es una responsabilidad moral con la que pienso cumplir en cuanto yo pueda, no sólo de tiempo, sino económicamente”, apuntó.

MÁS DE CARLOS BONAVIDES

Aunque la carrera como actor de Carlos Bonavides inició en la década de 1980, alcanzó la fama con su personaje de “Huicho Domínguez”, en la telenovela “El Premio Mayor”, que se transmitió por el Canal de Las Estrellas, entre 1995 y 1996.

Bonavides actuó al lado de Laura León y fue tanto el éxito obtenido que se realizó una secuela llamada “Salud, Dinero y Amor”, donde “Huicho” apareció al lado de su ambiciosa esposa “Consuelo”, interpretada por Martha Julia, entre 1997 y 1998.

Actualmente, Carlos Bonavides tiene un hijo con su actual esposa Yodi Marcos, quien lleva el nombre de Tadeo Bonavides, de 12 años de edad.

Tadeo es un actor infantil que aparece en la serie de comedia “Una Familia de Diez”, interpretando a “Justito”.