Carlos Arenas y Vanessa Claudio ¿recuperan noviazgo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que lo que no fue en tu año no debería hacerte daño, pero pocos quieren dejar ir el hecho de que Carlos Arenas y Vanessa Claudio ya no son pareja… desde hace varios años, de hecho. Por esa razón, el conductor fue sometido a la prueba del polígrafo en su programa.

Durante la emisión de “Sale el Sol”, el presentador tuvo que confesar la verdad con respecto al noviazgo que sostuvo con la originaria de San Juan, Puerto Rico; en la cápsula le preguntaron si volvería con la mujer que actualmente conduce el programa internacional “Suelta la sopa”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cuando el periodista de espectáculos que colabora en el programa de Imagen Televisión le preguntó si regresaría con Vanessa Claudio, Carlos Arenas se mostró tajante y fue contunden al confesar lo que realmente piensa sobre la posibilidad de volver con la boricua.

Esto es lo que dijo Carlos Arenas sobre su relación

“No”, dijo de manera cortante el conductor; y continuó diciendo: “Les voy a decir una cosa, cuando no tienes algo bonito o bueno que decir de una persona, te quedas callado”, expresó Arenas en el programa de revista “Sale el sol”.

Probablemente esta declaración la hizo debido a que en su momento Vanessa sí habló sobre el romance que ambos sostuvieron e indicó que tuvieron una relación sumamente tóxica que los llevó a vivir momentos poco agradables con los que ambos comenzaron a sentirse incómodos.

“Las cosas no terminaron bien. Yo intente de la manera posible salvar la relación la verdad, no era una relación saludable (…) Carlos es un chico muy inseguro y es muy celoso, era muy celoso de cualquier detalle y no es un mal chico, porque yo me enamoré de la persona, del amigo, pero se convirtió en un relación tóxica. Yo me convertí en una versión de Vanessa que no era yo”, dijo la conductora en un Live con Vero Ale en Instagram.

La bella conductora incluso comentó en su momento que el romance la estaba afectando tanto que incluso sus compañeros de elenco tuvieron que intervenir porque al parecer algo en su interacción estaba causando problemas a cuadro que eran evidentes.