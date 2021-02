Carlos Alvahuante te invita a su "Ritual Pagano"

HERMOSILLO.- Una mujer despierta en un lugar que no conoce, amarrada a una silla; un hombre con una extraña máscara está frente a ella, y sin explicación alguna, comienza a contarle historias perturbadoras.

Esa es la primicia de “Ritual Pagano”, el nuevo libro del escritor sonorense Carlos Alvahuante que ya está a la venta en Amazon y MiLibroMX.

En exclusiva para EL IMPARCIAL, el autor de obras literarias como “Luces blancas”, “El jardín de las cosas raras” y “La Ciénega de los sueños” detalló lo que su más reciente publicación promete al lector en esta antología de fantasía oscura, terror y ciencia ficción.

Salió el título porque uno de los personajes usa una máscara, una parecida al que aparece en la portada, entonces esto remite a rituales ancestrales, pero también hace alusión a otro tipo de rituales como contar historias, que es tan viejo como muchas cosas humanas, eso se refiere también, el leer e incluso escribir. El lector lo irá descubriendo y llegará a la conclusión al final”, dijo Carlos Alvahuante.

“Son historias perturbadoras. La protagonista, por más que le pregunta al hombre porqué la secuestró, él no dice nada, sólo sigue contando historias. Entonces piensa que tal vez por ahí está la clave, la respuesta a todo (…) Vemos otros mundos, otras posibilidades, y es de lo que me encanta escribir, siempre tiene o algo fantasía, terror o ciencia ficción y ahorita por supuesto aproveché eso para que estuvieran presentes”, continuó.

El también guionista de la película “Cygnus” presentó su libro de 120 páginas con seis cuentos cortos narrados con un estilo de narración sencillo y unidos bajo el hilo conductor de lo inquietante y perturbador. El escritor aseguró haber trabajado en este proyecto por más de seis años para entregar una obra de calidad a los lectores.

“Me gusta la brevedad, y más en este caso que son cuentos. Aunque sigo escribiendo novelas me gusta mucho el poder, la intensidad de un cuento (…) traté de que fuera medio oscuro todo, el elemento unificador en el libro, pero más que nada lo que me llevó fue la calidad. Algunos cuentos llevan más de seis años trabajándose, descarté algunos, seleccioné otros, los trabajé con mucha meticulosidad para tener este buen resultado”, contó.

SU PRIMER LIBRO INDEPENDIENTE

Las editoriales enfrentan una fuerte crisis en plena pandemia, motivo por el cual, Carlos tuvo que publicar su libro de manera independiente.

“Yo ya necesitaba sacar este libro, porque es como tener una espinita clavada. Hasta que lo publicas dejas de pensar en él y ya sacas otros proyectos. Vi con algunas editoriales pero estaba esta situación de crisis y me enteré de Amazon KDP que te ayuda a publicar un libro. Es la primera vez que lo hago y siempre he checado con editoriales, pero ahora decidí probar y creo que me ha ido muy bien. He oído muy buenos muy buenos comentarios de booktubers e instagrames para decirme que les gusta el libro, también muchos me han contactado en mis redes”, comentó.

Con más de 25 años de experiencia en la escritura de guion cinematográfico, cuentos cortos y novelas, Carlos considera que el mayor reto al que se enfrentan los escritores nuevos es la oferta de demanda que existe actualmente, por lo que les aconseja continuar preparándose en la materia.

“La oferta de entretenimiento es impresionante. Por todos lados, uno encuentra historias: Netflix, Prime Video, libros digitales, por todos lados, y eso nos ha hecho exigirnos aún más a los escritores, porque en todos lados hay competencia. Entonces, sólo los mejores van a poder sobresalir y te obliga a echarle muchísimas más grandes”, agregó.

“Métanse a cursos, talleres, métanse una carrera (…) Uno piensa que cuando lee un buen libro es fácil, pero te das de topes contra la pared. Falta una guía. Yo estuve como autodidacta al principio, pero vi que no iba a llegar a ningún lado. Mi recomendación principal es que busquen ayuda, que traten de asesorarse para que cada vez escriban mejor”, aconsejó.

SOBRE CARLOS ALVAHUANTE

-Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM

-En 2008 ganó el Apoyo a la escritura de guion de cortometraje (IMCINE).

-En 2015 filmó el primer guion de largometraje de su autoría: “Cygnus”, que se estrenó en cines en 2018.

-Su cortometraje “10:15” obtuvo premios y menciones tanto nacionales como internacionales.

-Actualmente da cursos y talleres de guion cinematográfico y novela literaria en el centro recreativo Monicacos.

-Es autor de libros como “La Ciénega de los sueños”, “El jardín de las cosas raras” y “Luces Blancas”.