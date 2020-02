Carla Medina acusa a Ariel López Padilla de agresivo; él le responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Carla Medina acusó en su cuenta de Twitter a Ariel López Padilla de agresivo y borracho, luego de que lo "conociera" en el evento que una televisora armó en la Ciudad de México para ver los Premios Oscar 2020 y ante tal señalamiento el actor respondió por el mismo medio.

La exconductora de Disney Chanel asistió el día de ayer al evento que armó E! Entertainment para que famosos disfrutaran con la alfombra roja y la premiación de los Oscar en vivo y en pantalla grande, fue ahí donde conoció al actor de 57 años de edad y a su esposa. Según Carla Medina la experiencia fue desagradable, ya que lo que ella dice es que López Padilla se paró en medio de la fiesta, borracho a querer golpear a su hermano.

Qué terrible experiencia conocer a @ALopezPadilla , yo que siempre he sido una mujer profesional, hasta para entrevistarlo. Pero no permitiré que se haya parado en medio de una fiesta de los OSCARS, borracho y queriendo golpear a mi hermano sin razón ni educación. — Carla Medina (@carlamedina) February 10, 2020

Los detalles a dicha agresión por parte del histrión los amplió Carla en su cuenta de Facebook donde explicó que el papá de la hija de Mariana Levy, quiso golpear, bajo los efectos del alcohol a su hermano porque no dejaba ver a su esposa.

También cuestionó el poder que se le podría dar a una persona "tóxica" en los medios de comunicación. No obstante, en el mensaje agradeció a la empresa con la que trabaja y a su familia por el apoyo que le brindan y finalizó con que no se piensa callar "esta vez", ya que para ella este tipo de situaciones no deben ocurrir.

Ante esto, Ariel López Padilla utilizó su cuenta de Twitter para aclarar la situación y subió un video en donde se le ve sobrio al pie de una escalera y en donde asegura que Medina inició una campaña de desprestigio hacia su persona y que él reaccionó agresivamente porque el hermano de ella le faltó al respeto a su esposa.