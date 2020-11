Carla Estrada "iba a ver al rato" a Magda Rodríguez

Carla Estrada tenía planeado reunirse esta tarde con la productora Magda Rodríguez. Muy temprano salió a dar un paseo en bicicleta con un amigo en común que ambas tenían y acordaron reunirse más tarde para platicar y convivir, como era su costumbre.

Jamás imaginó que al llegar a casa se encontraría con la noticia de la muerte de su amiga, con quien compartió anécdotas y trabajo.

"Me fui a andar en bicicleta con Arturo, un amigo, y me dijo ‘¿qué vas a hacer al rato?’ le dije ‘nada ¿y tú?’, me dijo ‘yo tengo una comida, es que viene Magda, a ver si nos vemos en la tarde’, le dije ‘órale, yo después de la comida los alcanzó’", contó Estrada a EL UNIVERSAL.

"De repente cuando llego a mi casa, subo y leo los recados de mi teléfono y comienzo a ver la noticia dije ‘no puede ser’. Le hablé a Arturo, porque él iba directo a ver a Magda, y le dije ‘dime por favor que estás con Magda en este momento’, se quedó callado y me dijo ‘No Carla y es cierta la noticia’. Me quedé impávida, no lo puedo creer todavía".

Hace dos semanas ambas celebraron el cumpleaños 57 de Magda. En aquella ocasión, recuerda Carla, hablaron del futuro y de emprender proyectos juntas. Nunca la vio enferma, por eso su muerte le causó más impacto, todavía no se explica la causa de su muerte, que fue determinada como un sangrado del tubo digestivo.

"Estuvo hablándonos de cuáles eran sus sueños, de qué era lo que había logrado, cómo lo había logrado, tomamos un curso juntas hace cuatro semanas, me caía muy bien como ella disfrutaba todo y lo valoraba".

"Lo que sí puedo decir es que vivió y disfrutó cada instante de su vida, pero hace dos semanas me estaba contando cuáles eran sus sueños, para donde quería llegar, qué quería hacer, que hiciéramos cosas juntas. Yo digo que la lección de este momento es: di te amo a la gente que amas, haz lo mejor que puedas, trasciende haciendo cosas buenas, porque la vida está contadita", agregó la productora.

Juntas tenían un proyecto en streaming llamado "Aquí entre nos", donde compartían sus conocimientos y anécdotas con los seguidores. A raíz de esto se apoyaron también en una iniciativa de repartir despensas a personas de escasos recursos.

"A través de su programa 'Hoy' me estaba apoyando y lo único que tengo para Magda es agradecimiento. Si pudiera verla esta tarde le diría que ya está mejor que todos nosotros y lamento y me uno al dolor de toda su familia y de sus amigos que la queremos".