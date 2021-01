Cardi B protagonizará la comedia “Assisted Living”

ESTADOS UNIDOS.- La rapera Cardi B no sólo se conforma con ser una de las mujeres en su género más importantes del momento, ya que desde que saltó al estrellado en 2018 con el lanzamiento del disco “Invasion of Privacy”, su fama no ha parado de incrementarse.

Gracias a su talento en la música, Cardi B encabezó la lista Billboard y le fue otorgado un premio Grammy al mejor álbum de rap, y ni la maternidad han impedido que el éxito de la cantante de 28 años de edad, crezca como “la espuma” y deje de trabajar duramente para cumplir sus sueños como artista.

De acuerdo a lo publicado por la revista Variety, Cardi B será la protagonista de la comedia “Assisted Living” y, aunque ha realizado apariciones en algunos filmes con papeles secundarios, esta vez será la estrella de la película.

El medio destacó que Cari B interpretaría a una ladrona de nombre "Amber" que será perseguida por las autoridades, por lo que tendrá que esconderse y usar su creatividad para poder escabullirse de la Policía.

Huyendo de las autoridades y de su antiguo equipo, luchará por encontrar un lugar donde esconderse y, al quedarse sin opciones, la protagonista se disfrazará de mujer mayor y se ocultará en el único lugar donde nadie podría buscarla: la residencia de ancianos de su abuela", reza el texto de Variety.

Se sabe que Paramount Pictures tiene los derechos del filme cuyo guión es de Kay Oyegun, conocido por su éxito “This Is Us”, y estará bajo la producción de Temple Hill y Stephen Love.

En las producciones cinematográficas que la artista versátil ha participado se encuentran “Rápido y Furioso” y “Hustlers”, donde tuvo oportunidad de mostrar más su talento histriónico con un papel secundario al lado de Jennifer López.