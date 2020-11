Cardi B pide disculpas tras ser acusada de apropiación cultural

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B fue acusada de apropiarse de la cultura hindú luego de realizar una sesión de fotos donde se le representa como la diosa hindú Durga, en lo que sería parte de la publicidad de su última colaboración con Reebok.

La mayor parte de las criticas se hicieron visibles en Twitter, donde señalan a la rapera por faltar el respeto a dicha cultura.

"Cardi b no rindió" homenaje "a la diosa hindú Durga sosteniendo un zapato en su mano, esto es una simple falta de respeto y de ninguna manera una apreciación cultural. ella no puede escapar con esto sin abordar y disculparse por burlarse de nuestra cultura”, “ La gente dice que Cardi B está rindiendo homenaje a nuestra diosa hindú Durga. Entonces, como hindú, quiero decir que: 1-Está prohibido usar un zapato en un templo 2-Durga maa no debe usarse como una estética 3-Durga maa NUNCA se representa desnuda 4-ESTO NO ES HOMENAJE ES FALTA DE RESPETO."

Cardi respondió ante las reacciónes con un video en el que aseguró que no era su intención ofender a nadie.

”Cuando hice la sesión de Reebok, el [equipo] creativo me decía: 'Vas a representar a una diosa', que ella representa la fuerza, la feminidad y la liberación. Eso es algo que me encanta y me interesa y pensé que era genial”, contó.

"Pero si la gente, estoy ofendiendo su cultura o religión, quiero decir que lo siento, esa no era mi intención. No estaba tratando de ser irrespetuoso, tal vez debería haber hecho mi investigación y lo siento. Voy a hacer más investigaciones para el futuro”, finalizó.