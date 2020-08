Cardi B mantiene una charla con Joe Biden en la que le hace un par de peticiones

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B y el presunto candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron una charla patrocinada por la revista Elle en donde hablan sobre temas de suma importancia para el país vecino.

“Tengo una lista completa de cosas que quiero y deseo que nuestro próximo presidente nos apoye”, dijo Cardi una llamada de Zoom. ”Pero primero, solo quiero que Trump salga ... no quiero que me mientan. Estamos viviendo en una pandemia en este momento y solo quiero respuestas. Quiero saber cuando esto termine, quiero volver a mi trabajo, quiero poder salir, quiero no sentirme atrapado en mi casa. Pero no quiero que alguien me mienta y me diga que está bien salir, está bien no usar una máscara. Quiero que un presidente nos diga los pasos para mejorar”, expresó preocupada la famosa.

Cardi, que anteriormente había sido un partidario abierto de Bernie Sanders, también habló sobre la brutalidad policial.

“Solo quiero leyes más estrictas que sean más justas para los ciudadanos negros y también para los policías”, dijo. También habló sobre hacer que la universidad sea más asequible para los jóvenes y reducir los recortes a los programas extracurriculares.

"No podía permitirme ir a McDonald's en mi hora de almuerzo", dijo. "Eso es muy importante, financiar a los estudiantes mientras están en la universidad, porque se desaniman mucho”, exclamó.