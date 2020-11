Cardi B lanza colaboración con Rebook

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B lanza nueva colaboración con Reebok y el primer vistazo al par de tenis lo realizaron en grande.

La noche del pasado domingo, la rapera recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir el épico unboxing de su nueva colaboración, que será lanzado este lunes.

En el video se pueden observar a dos mujeres que abren una caja en forma de una "B" dorada y gigante para después deslizar una alfombra rosa. Luego sacan una caja roja más pequeña que se abre en forma de boca dejando al descubierto el nuevo diseño del calzado deportivo.

Cardi ha estado trabajando con Reebok desde 2018 y ha protagonizado varias campañas publicitarias desde entonces.

“Comenzó con anuncios y me encantó lo que trajeron a la mesa”, compartió Cardi recientemente con Footwear News sobre su asociación. “Me encanta que vieron mis ideas. Cuando fui a su sede en Boston, me recibieron. Hacía mucho frío ese día y tuve una experiencia tan buena y pensé, '¿Por qué no?' No quería formar un equipo con alguien a quien no le importara mi visión y solo el producto [pero Reebok sí]”.