Cardi B habla sobre porqué perdonó a Offset tras su engaño

Cardi B da vida a la portada del número de enero de la revista Vogue, en la que ofreció una entrevista y habló de su relación con Offset.

Recordemos que el rapero estuvo envuelto en un escándalo en el que engañó a la cantante, Cinco meses después, Cardi confirmó públicamente que ya no estaban juntos, mientras que Offset suplicó públicamente su perdón después de admitir su infidelidad. Luego, apenas unas semanas de año nuevo, estaban "trabajando en sus cosas" y la pareja ha estado junta desde entonces.

Ahora, un año completo después de su gran separación, la intérprete de "Bodak Yellow" ha hablado sobre cómo fue pasar por ese proceso.

"Cuando mi esposo y yo nos metimos en nuestros problemas, ya sabes, hizo trampa y todo, yo decidí quedarme con él y trabajar junto a él, mucha gente estaba tan enojada conmigo; muchas mujeres se sintieron decepcionadas de mí. ", recordó a la revista. "Pero es la vida real # # t. Si amas a alguien y dejas de estar con ellos, estás deprimido y las redes sociales te están diciendo que ‘‘no hables con esa persona porque te está engañado, no estás realmente feliz con él"’’.

¿Qué opinan de Cardi B en Vogue? Creo que las fotos son muy ella y la portada es poderosa. pic.twitter.com/meCUUN6eDq — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) December 9, 2019

La estrella continuó: "Entonces, si vuelves con ellos, es como, ¿cómo pudiste? Nos decepcionaste a todos. Las personas que están casadas por años, cuando dicen que hasta que la muerte nos separe, no están hablando de poco argumentos como si dejas la nevera abierta. Eso incluye todo”.

Cardi también mencionó ser criticada por tener un bebé con Offset después de que ya tenía tres hijos. "Es como, ¿cómo es eso tan malo? Mi papá tiene ocho hijos, y todos nos llevamos bien, y él se siente mejor, más lleno. Y con Offset, siento que sus hijos solo dan vida cuando ellos estás en su casa. Realmente me encanta. Saca un lado diferente de él que me gusta ver, y me encanta ver a mi bebé interactuando con sus hermanos. Cuanto más, mejor”, aseguró.

"Lo mío es", dijo Cardi a Vogue, "todos en las redes sociales actúan como si las relaciones fueran perfectas... Y eso es una locura para mí. Estoy rodeada de tantas mujeres, y siempre hay una mujer hablando de cómo ama a su hombre, pero su hombre no es financieramente estable, o tiene un problema con su madre, o el sexo ya no es tan bueno. Todos tienen problemas”.

En cuanto a ella y Offset, "creo en el perdón. Recé por él. Yo y mi esposo, oramos por él. Tuvimos sacerdotes que vinieron a nosotros. Y llegamos a un acuerdo como, hermano, realmente somos nosotros contra el Él me respalda por todo, yo lo respaldo por todo, así que cuando haces trampa, traicionas a la persona que más te respalda, ¿por qué harías eso? Hemos llegado a un claro entendimiento. , la monogamia es la única forma. Te golpearé el c&%# si me engañas”.

El número de enero de 2020 de Vogue llega saldrá el 17 de diciembre.