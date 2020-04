Cardi B es internada de emergencia por dolor de estómago

Cardi B no la ha pasado del todo bien en las últimas horas, pues luego de un fuerte dolor de estómago fue trasladada al hospital en plena contingencia por el covid-19.

La encargada de dar la noticia fue la misma cantante, quien a través de sus redes sociales reveló con una imagen en la que se ve con una etiqueta de hospital que se encontraba internada en el nosocomio.

Junto a la imagen, la intérprete de “I Like It” escribió: “Honestamente he estado sufriendo un muy feo dolor de estómago por 4 días. Fui a emergencias la pasada noche y ahora me siento mejor, espero que mañana no sienta ningún dolor”.

Sin embargo, cuando sus seguidores comenzaron a enviarle sus muestras de cariño y a cuestionarse si se encontraba en el hospital tras dar positivo a coronavirus, la artista borró la publicación.

Foto: Internet

No obstante, todo indica que su salud va mejorando, pues la cantante de 27 años ha retomado las redes sociales para publicar sus acostumbrados mensajes acompañados de humor.

Cabe señalar que en las últimas semanas Cardi B se ha convertido en una de las artistas más famosas de las redes luego de que sus mensajes por el coronavirus fueran retomados como broma por los internautas.