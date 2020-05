Cara Delevingne y Ashley Benson terminan su relación de 2 años

ESTADOS UNIDOS.- Cara Delevingne y Ashley Benson han terminado y la ex modelo se encuentra disfrutando de su soltería a lado de sus amigos, según información de E! News.

Han pasado casi dos años desde que se diera a conocer que las jóvenes famosas estaban saliendo para un año después hacer pública su relación. En junio de 2019, Cara publicó un video de ella y de la actriz de Pretty Little Liars en una sesión de besos.

En una entrevista en la Gala TrevorLIVE ese mismo mes, Cara mencionó ante las cámaras de E! la razón especial detrás de por qué decidió hacer público su romance. Por un lado, el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall y también fue el primer aniversario de su relación con la actriz.

"No lo sé porque es Orgullo, han pasado 50 años desde que ocurrió Stonewall y no lo sé", compartió. "Ha sido nuestro primer aniversario, entonces, ¿por qué no?".

"Están viviendo juntos y lo han estado por un tiempo", dijo una fuente a E! Noticias de su relación. "Esta es la primera casa real de Cara en Los Ángeles y realmente están disfrutando este tiempo juntos. Ashley nunca ha estado en una relación como esta y está más feliz de lo que nunca estuvo".

Cabe señalar que ninguna de las dos estrellas han hablado al respecto.