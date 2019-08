¿Cara Delevingne y Ashley Benson se casaron en Las Vegas?

LAS VEGAS.-Según los informes, Cara Delevingne se casó en secreto con su novia de larga data Ashley Benson a principios de este año.

Se cree que la modelo, de 26 años, y la actriz, de 29, se casaron en una ceremonia con el tema de Elvis en la capilla de Little Las Vegas, informa The Sun On Sunday.

ASHLEY BENSON Y CARA DELEVINGNE SE CASARON DIOS NO PIDO MÁS NADA

AMOR ES AMOR��️�� pic.twitter.com/ZJ7olNiCPF — y���� (@imagindrags) August 4, 2019

Se dice que los invitados famosos que asistieron a su ceremonia íntima incluyeron a Charlize Theron, The Jonas Brothers y Sophie Turner.

Michael Kelly, propietario de la capilla, declaró a la publicación: "Estaban seguras de lo que estaban haciendo y estaban seguras de lo que significaban la una para la otra".

Estaban claramente dedicadas la una para la otra y tenían las sonrisas más grandes en sus caras”.

Ashley benson y Cara delevingne se casaron en secreto en las vegas, lloro de felicidad pic.twitter.com/D5Lhqlk2Bd — tina (@missboludeame_) August 4, 2019

Cara y Ashley fueron vistas juntas el mes pasado usando una especie de anillos en sus dedos anulares.

En ese momento, los fanáticos especulaban en las redes sociales que la pareja se había comprometido durante su reciente viaje a Francia.

