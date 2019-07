Cara Delevingne se lanza contra Justin Bieber y defiende a Taylor Swift

LOS ÁNGELES.-Cara Delevingne ha defendido a Taylor Swift luego de que Justin Bieber respaldara a Scooter Braun.

Swift previamente había dicho que Braun la había acosado con la ayuda de Kanye West y Bieber.

Se refirió al incidente de 2016 en el que Kim Kardashian filtró una llamada telefónica entre Taylor y Kanye West en Snapchat, así como una publicación en Instagram realizada por Justin.

Luego del posteo de Justin Bieber, Hailey mencionó “Gentleman”. Ante esto, Cara Delevigne salió en defensa de Taylor Swift.

“Desearia que pasaras menos tiempo defendiendo a los hombres y mas tiempo tratando de entender a las mujeres". #WeStandWithTaylor pic.twitter.com/8xzob3tWnj — Pop Crave en Español (@PopCrave_Mx) 30 de junio de 2019

En el momento de su publicación inicial en 2016, el Instagram de Justin decía: "Taylor Swift, qué pasa". Desde entonces ha eliminado la historia.

Ante esto, el cantante de “Baby” le ofreció una disculpa en una extensa carta en su cuenta de Instagram.

"Hey Taylor", comenzó el cantante. "En primer lugar, me gustaría disculparme por haber publicado esa hiriente publicación de Instagram, en el momento en que pensé que era divertido, pero mirando hacia atrás fue desagradable e insensible".

Cara cerrándole el hocico a Justin Bieber y a Hailey. ❤��������



No sé cómo existen fans de ese tipo �� pic.twitter.com/IGG71hYRX4 — Dany�� (@dani_crui) 30 de junio de 2019

Justin defendió a Braun, alegando que su manager no tuvo nada que ver con su publicación de Instagram del verano de 2016.

Scooter te ha respaldado desde los días que gentilmente me dejaste abrir para ti", agregó.

"A medida que pasaron los años, no nos hemos cruzado y llegamos a comunicar nuestras diferencias, dolores o frustraciones. Por lo tanto, llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente odie a Scooter no es justo", dijo Bieber.

Hailey Bieber reaccionó al escrito de su esposo y dijo que era un caballero.

al menos sabemos que Justin Bieber y Hailey son el uno para el otro, ambos son imbéciles pic.twitter.com/YDCbJLdH5P — angie; stan 875 (@andspriteseok) 30 de junio de 2019

Pero eso no agradó en nada a la modelo Delevingne, quien le dijo: "¿Caballero? @haileybieber @justinbieber, debes estar aburrida ".

Luego se dirigió a Justin y escribió: “Como hombre casado, debes levantar a las mujeres en lugar de derribarlas porque estás amenazada. No estoy seguro de que realmente entiendas lo que es una disculpa”.

“El tema del que habla @taylorswift es mucho más que una imagen y lo sabes. Como dijiste, no has hablado con ella en años, lo que significa que definitivamente no entiendes la situación. Yo sí."

Concluyó: “Da un paso atrás e intenta aprender de esto. Todos deberíamos estar en el mismo equipo. Fin de la historia."