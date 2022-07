Captan a Kate del Castillo "pasada de copas" en concierto de Bronco

LOS ÁNGELES CALIFORNIA.- Kate del Castillo es una de las actrices más famosas del medio del espectáculo, ha logrado tener una reconocida traductora en la televisión y cine mexicano.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Chamonic3 que compartió un video en el que se le puede ver a la actriz divirtiéndose a lado de sus amistades mientras disfrutaban de una presentación de Bronco.

En el video se puede ver que la agrupación se encontraba tocando sus éxitos musicales para todos los fanáticos de Los Ángeles, mientras que Kate del Castillo fue una de las que estuvo presente.

Lo que llamó la atención de sus fanáticos fue que la artista se encontraba en primera fila, pero fue dicha cuenta de Instagram, que se dijo que Kate supuestamente se encontraba con algunas “copas de más”.

Me cuentan que en el concierto de Bronco estuvo Kate del Castillo , como pueden ver en el video …., me dicen que estaba muy tomada que hasta se vomitó en pleno concierto , que vergüenza , ami si me diera vomitarme en un concierto , pero pues suele pasar “Si no la controlen que no tomen” se puede leer en la publicación de Chamonic3.

En la grabación se alcanza a ver a la actriz de espalda mientras disfruta de la presentación y hasta se le puede ver bailando, sin embargo se llegó a decir que pudo haber “vomitado” en el concierto.

Los usuarios hicieron llegar su “preocupación” mientras que otros consideraron que Kate lo único que estaba haciendo es pasar una buena noche al escuchar dicha agrupación musical.

Kate del Castillo se declaró “enamorada”



Durante un encuentro con la prensa que se llevó a cabo en Foro Milán, donde los medios de comunicación se “quejaron” de la seguridad, mientras que Kate consideró que había mucho “acoso”.



"Perdóname… ¡híjole!, ¿es en serio lo que me estás diciendo?, ellos a eso se dedican, a cuidarme, me están poniendo el micrófono aquí, no me salgas con eso, yo encantada les respondo, pero no me pongan el micrófono aquí, no nos dejan caminar, o sea, de verdad, no le echen la culpa a mi seguridad”, dijo Kate ante las primeras preguntas de los reporteros.